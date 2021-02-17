Rafet Paşa Mahallesi 5050 Sokak'ta İsmail Kasap'a ait hafif ticari araç, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araçta çıkan yangın, park halindeki başka bir otomobile ve iş yerine sıçradı.

Yangına İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında 2 araç ve iş yerinde hasar meydana gelirken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Mahalle sakinlerinden Sinan Baytar, bağrışmalar üzerine sokağa çıktığını söyleyerek, "Hemen arkadaşlar hortumları getirdi. Söndürmeye çalıştılar ancak sönmedi. Öndeki arabaya ve eski fırın var oraya da sıçradı." dedi.