Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 03:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da istinat duvarı çöktü, 4 araç kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de istinat duvarı, 4 aracın üzerine çöktü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar, toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Belediye ve itfaiye ekiplerince çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Çökme sonucu 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.
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