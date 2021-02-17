Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elbistan-Göksun kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta Elbistan ile Göksun arasında ulaşımı sağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.
Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Polis ekipleri, tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyarıyor.
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