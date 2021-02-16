Etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Malatya'dan Kayseri istikametine giden araçların geçişine izin verilmedi.

Kamyon ve tır sürücüleri ile diğer araç sürücüleri Darende ilçesinde trafik ekiplerince durdurularak, yol durumu hakkında bilgilendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Yolcu otobüsleri ile otomobiller ise Gürün dinlenme tesislerinde bekletilmekte.

Kara yolları ekipleri ile trafik ekipleri buzlanma nedeniyle yolda kalan araçları kurtarma çalışmasını sürdürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Adana-Ankara otoyolunda araçlar güçlükle ilerledi

Adana’nın Pozantı ilçesinde Adana-Ankara otoyolunda kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Yetkililer kontrollü bir şekilde geçişe izin verdi.

Gece saatlerinde kar yağışı ve tipi şiddetini artırınca Adana- Ankara otoyolunda sürücüler ilerlemekle güçlük çekerken trafik durma noktasına geldi.

İlerlemekte güçlük çeken sürücüler otoyolda bulunan dinleme tesislerine sığındı.

[Fotoğraf: İHA]

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

Bolu’da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili olurken, sürücüler güzergahta güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri ve ışıklı levhalarla, sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıldı.

Denizli'de şehirler arası güzergahlarda aksama

Denizli'de etkili olan tipi, kenti Muğla, Afyonkarahisar ve Antalya'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte akşam saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Trafik polisleri, Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde kontrol noktaları oluşturarak sürücülere kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

Zaman zaman araçların yolda kaldığı Kelleci Kardeşler mevkisinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda da olumsuz hava koşulları aksamalara neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Düzce- Zonguldak yolunda araçların zincirsiz geçişine izin verilmedi

Düzce'de kar etkili olurken bazı kesimlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. D-655 yolu Düzce-Zonguldak yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karayolları ekiplerinin yolda çalışma yapmasına rağmen kar yağışının tipi şeklinde olması kısa sürede yolun karla kaplanmasına ve buzlanmasına neden oldu.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, D-655 yolunda zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Zincirsiz araçlar yol kenarında bekletilirken, jandarma ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu.