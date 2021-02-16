Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak isteyenlerin müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı Çalı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, M.B., Y.Ü., F.M.B. ve K.T'yi 394 sikkeyle yakaladı.

Zanlılar hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Ele geçirilen sikkeler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.