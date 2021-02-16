China News Service'in haberine göre, eyaletin Baoting Li ve Miao Özerk ilçesinde bir baraj gölünde dün yolcu teknesi alabora oldu.

17 kişi kurtuldu

Teknedeki 17 kişiden 12'si kurtul, 5 kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu. Yetkililer teknede kapasitesinden fazla yolcu bulunduğu söyledi.