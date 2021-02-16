Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de yolcu teknesi alabora oldu: 5 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çin'in Haynan eyaletinde bir baraj gölünde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
China News Service'in haberine göre, eyaletin Baoting Li ve Miao Özerk ilçesinde bir baraj gölünde dün yolcu teknesi alabora oldu.
17 kişi kurtuldu
Teknedeki 17 kişiden 12'si kurtul, 5 kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu. Yetkililer teknede kapasitesinden fazla yolcu bulunduğu söyledi.
Etiketler: Çin
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