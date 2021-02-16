Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Korkuteli-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Korkuteli-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı.
Yağışın etkili olduğu Güllüpınar rampalarında tırlar başta olmak üzere birçok araç yolda kaldı.
Trafik ve kara yolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışması sonucu kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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