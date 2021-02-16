Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü: 10 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde üzerinde kar biriken ahırın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 10 koyun telef oldu.
Ömerköy Mahallesi'nde Mithat Güngör'e ait hayvanların bulunduğu damının çöktüğü bilgisini alan itfaiye ekipleri, bölgeye hareket etti.
Mahalleye ulaşan ekipler, yoğun kar sebebiyle çöken damın altında kalan 20 koyundan 10'unun telef olduğunu belirledi.
Kurtarılan diğer koyunlar sahibine teslim etti.
Etiketler: Kar Yağışı
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