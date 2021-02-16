Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisi devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi.
Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.
Etiketler: Kar Yağışı
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