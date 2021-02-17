Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
İstanbul’da kar etkisini artırdı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.
Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.
Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yoğunluğuna yol açtı.
Etiketler: Kar Yağışı
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