Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatıldığı kaydedildi.