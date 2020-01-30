İstanbul genelinde başlayan yağmur etkisini artırarak sürdürüyor.

Yağış, trafikte zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da ıslanmamak için duraklara sığındı.

Gece boyu devam eden yağış nedeniyle sürücüler yollarda kontrollü olarak seyretti.

İstanbul'da yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.