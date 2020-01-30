İstanbul'da yağmur akşam saatlerine kadar devam edecek
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, İHA
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Yağmur trafikte zaman zaman aksamalara da yol açtı. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul genelinde başlayan yağmur etkisini artırarak sürdürüyor.
Yağış, trafikte zaman zaman aksamalara yol açıyor.
Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da ıslanmamak için duraklara sığındı.
Gece boyu devam eden yağış nedeniyle sürücüler yollarda kontrollü olarak seyretti.
İstanbul'da yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.