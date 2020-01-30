Akdeniz'de art arda depremler
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 ve saat 04.46'da da 4,4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.
İlk deprem, 11,35 kilometre derinlikte, ikinci deprem de 16,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de dün geceden bu yana 4 büyüklüğünün üstünde 3 deprem oldu.
Etiketler: son dakika muğla deprem deprem akdeniz deprem Akdeniz AFADSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 05:03