Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 ve saat 04.46'da da 4,4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

İlk deprem, 11,35 kilometre derinlikte, ikinci deprem de 16,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Akdeniz'de dün geceden bu yana 4 büyüklüğünün üstünde 3 deprem oldu.