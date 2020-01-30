TEM Otoyolunda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Haber Giriş:
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün yönetimindeki 34 KZ 8594 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri ise daha sonra sürücünün cesedini sıkıştığı araçtan çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi morga kaldırıldı.
Etiketler: TEM otoyolu kaza TEM otoyolu Sarıyer otomobil İstanbul bariyerSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 04:27