Independent 22.05.2026 08:02

ABD, İran savaşında 40'tan fazla uçak ve İHA kaybetti

ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları gözler önüne serdi. "Destansı Öfke" (Operation Epic Fury) adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı.

ABD, İran savaşında 40'tan fazla uçak ve İHA kaybetti

Raporda, dost ateşi ve çatışma operasyonları gibi nedenlerle kaybedilen araçlar arasında F-15 savaş uçakları, bir adet F-35A Lightning II hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve bir HH-60W Jolly Green II arama-kurtarma helikopterinin yer aldığı belirtildi.

Pentagon, bölgedeki tamir ve ikame maliyeti tahminlerini 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseltti.

Kayıpların mali boyutu milyar dolarları buluyor

Kongre raporuna göre, çatışmalarda kaybedilen ya da hasar gören 42 hava aracının envanteri şu şekilde sıralandı:

4 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağı

1 adet F-35A Lightning II hayalet savaş uçağı

1 adet A-10 Thunderbolt II yakın hava destek uçağı

7 adet KC-135 Stratotanker havada yakıt ikmal uçağı

1 adet E-3 Sentry AWACS erken uyarı ve gözlem uçağı

2 adet MC-130J Commando II nakliye uçağı

1 adet HH-60W Jolly Green II arama-kurtarma helikopteri

24 adet MQ-9 Reaper İHA

1 adet MQ-4C Triton yüksek irtifa gözlem İHA'sı

Yalnızca tek bir F-35A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15E uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi.

Kaybedilen F-15'lerden üçünün 2 Mart'ta Kuveyt semalarında yaşanan bir "dost ateşi" kazasında düştüğü, dördüncüsünün ise 5 Nisan'da İran'daki operasyonlar sırasında vurulduğu belirtildi.

Ayrıca dost hava sahasında düşen 7 adet KC-135 yakıt ikmal uçağının ikame bedelinin yaklaşık 1,8 milyar doları bulabileceği öngörülüyor.

Bu uçaklardan birinin Irak'ta düştüğü ve içindeki 6 mürettebatın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Karşılıklı açıklamalar ve İran'ın toparlanma hızı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongresi'nin raporunun ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi, milyarlarca dolar değerindeki düzinelerce hava aracının kaybedildiğini kabul etti.

Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, yere göğe sığdırılamayan F-35'i düşüren ilk ordu olduğu tescillenmiş oldu" diyerek Washington ile alay etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan hava saldırılarını başlatmış, bu durum Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınmasına ve bölgesel bir savaşa yol açmıştı.

Trump yönetimi operasyonları başarılı olarak nitelendirse de, sahadan gelen veriler ABD'nin beklenenden çok daha ciddi kayıplar verdiğini gösteriyor.

Son olarak ABD istihbarat kaynakları, İran'ın askeri sanayi altyapısını tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde yeniden inşa ettiğini bildirdi.

CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, Tahran'ın İHA üretimine yeniden başladığını, imha edilen füze rampalarının yerini doldurduğunu ve İran'ın askeri toparlanma hızının istihbarat öngörülerini geride bıraktığını ifade etti.

