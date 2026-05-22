Dünya
AA 22.05.2026 07:49

Brezilya, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Brezilya, İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Brazilya Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ulusal basına göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı "kışkırtıcı videonun" ardından İsrail'in Brazilya Maslahatgüzarı Rasha Athamni, Brezilya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Orta Doğu Dairesi Başkanı Clelio Nivaldo Crippa Filho’nun Athamni ile yaptığı görüşmede, söz konusu görüntülerden duyulan rahatsızlığı ileterek, aralarında 4 Brezilyalı aktivistin de bulunduğu tüm kişilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, 20 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle İsrail’e tepki göstermiş ve durumu yasa dışı olarak nitelendirmişti.

Açıklamada, "Brezilya, aralarında 4 Brezilya vatandaşının da bulunduğu gözaltındaki tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını, ayrıca İsrail Devleti’nin üstlendiği uluslararası yükümlülükler doğrultusunda bu kişilerin haklarına ve onuruna tam saygı gösterilmesini talep etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

