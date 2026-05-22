ABD-Küba gerilimi tırmanıyor: Son durum

Rubio'nun bu açıklamaları, ABD'nin Küba'nın eski devlet başkanı Raúl Castro'yu 1996 yılında iki uçağın düşürülmesi ve ABD vatandaşlarının hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak cinayetle suçlamasından bir gün sonra geldi.

Rubio, Washington'ın tercihinin "diplomatik bir çözüm" olduğunu belirtti ancak Başkan Donald Trump'ın ülkesini her türlü tehdide karşı koruma hakkı ve yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez ise Rubio'yu "yalan söylemekle" suçladı ve adanın ABD için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

Karşılıklı suçlamalar ve yardım teklifi

Perşembe günü gazetecilere açıklamalarda bulunan Rubio, Küba ile diplomasinin hala öncelikli tercihleri olduğunu dile getirdi ancak mevcut yönetimle bir uzlaşıya varılması ihtimalinin düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Rubio ayrıca Küba'yı "bölgedeki terörün önde gelen destekçilerinden biri" olmakla itham etti. Küba Dışişleri Bakanı Rodríguez, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddiaları kesin bir dille reddederek ABD hükümetini askeri bir saldırganlığı kışkırtmaya çalışmakla ve ülkesine sistematik olarak saldırmakla suçladı.

Küba, ABD'nin petrol ablukası nedeniyle ciddi bir yakıt krizi yaşarken, Trump yönetimi de bir anlaşma yapması için Havana üzerindeki baskıyı artırıyor.

Adada son aylarda uzun süreli elektrik kesintileri ve gıda sıkıntısı gözleniyor.

Rubio, Küba'nın ABD tarafından teklif edilen 100 milyon dolarlık insani yardımı kabul ettiğini bildirdi.

Castro'nun yargılanması süreci

Eski Küba lideri Raúl Castro hakkındaki suçlamaların ardından, hükümetin Castro'yu yargılamak üzere ABD'ye nasıl getireceği sorusuna yanıt veren Rubio, bu konudaki planları medya ile paylaşmayacağını aktardı.

Miami'de suçlamaları duyuran Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche ise Castro'nun kendi rızasıyla ya da başka bir şekilde ABD'ye gelmesini beklediklerini açıkladı.Öte yandan Rubio, Küba ekonomisinin büyük bölümünü kontrol eden askeri holdingin üst düzey yetkililerinden birinin kız kardeşi olan Adys Lastres Morera'nın Florida'da gözaltına alındığını ve sınır dışı edilmek üzere tutuklu bulunduğunu duyurdu.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Küba'yı "başarısız bir ülke" olarak nitelendirirken insani temelde yardım etmeye çalıştıklarını iddia etti.

Trump, Küba kökenli Amerikalıların ülkelerine dönüp Küba'nın başarılı olmasına yardım etmek istediklerini belirterek, diğer başkanların uzun yıllardır bu konuda bir şeyler yapmayı düşündüğünü ancak bunu gerçekleştirecek kişinin kendisi olacağını ifade etti.