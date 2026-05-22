Dendias'tan Türk savunma sanayii itirafı: Her türlü takdiri hak ediyor

Yunanistan savunma bakanı Nikos Dendias, Türk savunma sanayiinin başarılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dendias, katıldığı bir konferansta Türkiye’nin savunma sektöründeki kazanımlarının göz ardı edilemeyeceğini itiraf etti.

"Bu konuda bazı şeyleri ayırt etmemiz gerekiyor. Kabul etmeliyiz ki Türkiye, son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı, her türlü takdiri hak ediyor."

Yunan Bakan, Türkiye’nin savunma alanındaki yeni teknolojileri erken fark ettiğini söyleyerek, "Birçok ülkenin insansız hava araçlarının ne ifade ettiğini dahi bilmediği bir dönemde Türkiye belirli bir İHA üretim seviyesine ulaştı" dedi.

Dendias, Türkiye’nin önemli bir ihracat kapasitesi oluşturduğunun da altını çizdi.

Türk savunma sanayisinin özellikle üçüncü dünya ülkeleri ve Afrika’daki birçok ülkeye satış yaptığını, bu kapsamda diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu belirtti.

"Bunu kabul etmemiz gerekir... Bu, komşumuzun başarısı."