AA 22.05.2026 04:34

'e-imzayla sahte belge düzenlenmesi' davasında karar

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 286 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Örgüt lideri sanık Ziya Kadiroğlu'na çeşitli suçlardan 116 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, 256 sanık ise 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da arasında olduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya savunmalarla devam edileceğini bildiren hakim, avukatlara söz verdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

257 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezası verildi

Daha sonra hakim, sanıklar hakkındaki hükmü okudu. Buna göre, iddianamede "örgüt lideri" olarak yer alan sanık Ziya Kadiroğlu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "ÖSYM Kanunu'na muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

256 sanığa çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, 29 sanığın ise beraatine hükmedildi.

