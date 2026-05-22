Dünya
AA 22.05.2026 05:49

ABD, Lübnan'da 9 kişiyi yaptırım listesine ekledi

ABD yönetimi, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD, Lübnan'da 9 kişiyi yaptırım listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ABD, Hizbullah'ın Lübnan'ın egemenliğini zedelemesine imkan tanıyan 9 kişiye yaptırım uyguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu isimlerin "Hizbullah bağlantıları" dolayısıyla yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yaptırım listesine alınan kişilerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Lübnan Parlamentosu üyesi ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyine başkanlık eden Muhammed Feniş, 2005'ten bu yana Hizbullah adına Lübnan Parlamentosunda milletvekilliği yapan Hasan Fadlallah, Hizbullah'ın Medya Komitesi Başkanı ve halen milletvekili olan İbrahim Musevi ile 1982'den beri Hizbullah üyesi ve 1996'dan bu yana milletvekili olan Hüseyin el-Hac Hasan yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca İran'ın Lübnan'daki Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani, Emel Hareketinin güvenlik sorumlusu Ahmed Esad Baalbeki, Lübnan'ın güneyindeki Emel Hareketi milislerinin komutanı Ali Ahmed Safavi, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hattar Nasreddin ve Lübnan Ordusu İstihbarat Müdürlüğünün Dahiye Şubesi Başkanı Albay Samer Hamade de aynı şekilde Hizbullah'la bağlantıları dolayısıyla yaptırım listesine alındı.

ABD Lübnan
