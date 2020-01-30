İlyas Ş.’nin kullandığı 54 ZC 264 plakalı otomobil, Kuzey çevre yolunda Düzce şehir merkezi istikametine ilerlerken AFAD Kavşağına geldiği esnada, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Yol kenarında bulunan çimenlik alana savrulan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan Sürücü İlyas Ş. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı görerek otomobilin yanına gelen vatandaşlar tarafından şoku atlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Sürücü, arkadaşı olmadan tedavi olmayı reddetti

Araçta arkadaşının da olduğunu söyleyen İlyas Ş. arkadaşının bulunmasını istedi. Vatandaşlar ve polis ekipleri arkadaşının araç altında kalma ihtimaline karşın yan duran otomobili düzelttiler.

Kendisini kontrol etmek isteyen 112 Acil Sağlık ekiplerine de arkadaşı olmadan tedavi olmayacağını söyleyen sürücü İlyas Ş.’yi sağlık ekipleri ve polis ekipleri ikna ederek ambulansa bindirdi.

Sürücünün arkadaşı Seyfi Ö.'de polis ekipleri tarafından, ağaçların arkasında bulundu.

Tedaviyi reddeden ve hastaneye gitmeyen sürücü İlyas Ş. Ve Seyfi Ö. daha polis aracına bindirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.