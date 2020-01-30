Bursa'da evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bursa'da ahşap bir evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi, 8 zeytin ağacı da küle döndü.
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkiinde akşam saatlerinde, Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası bilinmeyen nedenle alev aldı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin tarlasına sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ev ve 8 zeytin ağacı küle döndü
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 8 zeytin ağacı da küle döndü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: zeytin tarlası yangın bursaSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 02:15