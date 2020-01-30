İstanbul'da kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Başakşehir'de kamyonetle panelvan minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
TEM Otoyolu Ispartakule mevkii yan yolda akşam saatlerinde, 34 FKZ 15 plakalı panelvan minibüsle 34 VNU 47 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapandı
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yan yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul kamyonet minibüs kaza TEM otoyoluSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 01:49