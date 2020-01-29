Antalya'da zincirleme trafik kazası
Haber Giriş:
Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sürücüleri öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastahanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: zincirleme trafik kazasıSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 23:39