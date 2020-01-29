İmar teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Haber Giriş:
İmar kanununda değişiklik içeren teklif Meclis Genel kurulunda görüşülmeye başlandı.
Kentlerde yatay mimariyi yaygınlaştırmayı hedefleyen kanun teklifine göre, bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.
Belediyeler, 1 Temmuz 2021'e kadar yeni imar planlarını oluşturacak.
Köy ve mezralardaki konut projeleri önce valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek.
İmar barışına başvurup kayıt belgesi alanlar, binalarında güçlendirme yapabilecek.
Yeni düzenleme, kaçak yapılara ağır yaptırımlar getirecek.
Kaçak yapıların tapusuna şerh konulmak suretiyle bunların satışı ve kiralanması engellenecek.
Mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek.
Etiketler: İmar Kanunu TBMM Genel KuruluSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 21:57