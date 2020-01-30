Mehmet Yaman, kullandığı 34 KT 1627 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken Mahmutbey Gişelerini geçtikten bir süre sonra motorun alt kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yoldan geçen diğer sürücüler otomobilden alevlerin yükseldiğini görünce hemen sürücüyü uyardı. Aracın sahibi Mehmet Yaman ise hemen aracı durdurup beraberindeki arkadaşı ile aşağı inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yoldan geçen sürücüler de Yaman'ın yanan aracını söndürmek için yardıma koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracın yanan motor kısmına müdahale ederek kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparken polis ekipleri de sürücüden olayla ilgili bilgi aldı. Yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı görüldü.

"Aracı dün aldım bugün de yandı kül oldu"

Yanan aracın sahibi Mehmet Yaman, "Hiç bilmiyorum yolda gelirken birdenbire aracın altından dumanlar yükseldi. Diğer sürücüler durun durun dedi. Araç yandı işte. Arkamızdan gelen arkadaşlar uyardı. Aracı dün aldım şansımıza bugün de yandı kül oldu" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.