Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul’da yağış etkisini göstermeye başladı.

Çatalca’da şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmurun bir süre daha etkili olması bekleniyor.