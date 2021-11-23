Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da yağış başladı
İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yağış etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul’da yağış etkisini göstermeye başladı.
Çatalca’da şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağmurun bir süre daha etkili olması bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Meteoroloji Yağış
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