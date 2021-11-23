Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaza: 2 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, R.Ö.'nün kullandığı işçi taşıyan midibüs ile Özcan Özdemir idaresindeki otomobil, ilçe çıkışında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki çift hayatını kaybetti
Kazada, otomobil sürücüsü Özcan Özdemir ile yanındaki eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan midibüs sürücüsü R.Ö. ile araçtaki 14 işçi, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Tekirdağ Trafik Kazası
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