Karayolları Genel Müdürlüğü ile Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'den alınan bilgilere göre, yap-işlet-devret finansman modeliyle hayata geçirilen proje, 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor.

Proje kapsamında özellikle yeşil alanların tahribatının önlenmesi amacıyla bu alanların tünel ve viyadük yapılarıyla geçilmesine önem verildi. Bu amaçla otoyolda toplam 21 bin 571 metre uzunluğunda 38 viyadük ve 6 bin 445 metre uzunluğunda 3 tünel yapıldı.

Yaban hayatı için ekolojik köprüler inşa edildi

Yapım çalışmaları başlamadan önce İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahındaki yaban hayatına ait koridorların korunması amaçlandı. Biyolojik çeşitlilik çalışmaları kapsamında tespit edilen bu koridorlar dikkate alınarak yaban hayatın bölünmüşlüğünü engelleyecek ekolojik alt ve üst geçitler inşa edildi.

Yaban hayvanlarının otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri ve türlerin devamlılığını sağlayabilmeleri amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili üniversitelerin de görüşleri alınarak Balıkesir'in Savaştepe ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerine yapılan ekolojik üst geçitlerin her biri 40 metre genişliğe ve 50 metre uzunluğu sahip bulunuyor. Ayrıca bu ekolojik üst geçitler bölge ekosistemine uygun peyzaj imalatları ve çitler ile dış etkilere karşı yaban hayatın korunmasına yönelik şekilde yapıldı.

Kuşlar için Osmangazi Köprüsü hattına çelik viyadük ile bağlanan yolun kavisli hale getirilmesi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve bazı türlerin sonbahar, kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünü ağırlıyor.

En son sayımda 236 farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığı belirlenen 152 hektar büyüklüğündeki lagün, özellikle "Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" sayesinde herkesin kuşları izlemesine imkan sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen Hersek Lagünü'nde bulunan kuş türlerinin mevcudiyeti dikkate alınarak, Osmangazi Köprüsü hattına çelik viyadük ile bağlanan yol, kavisli hale getirilmek suretiyle lagünün dışından geçecek şekilde projelendirildi ve ekolojik dengenin korunması amaçlandı.

Uluabat Gölü'nü korumak için otoyolun güzergahı değiştirildi

Otoyolun Uluabat Gölü'ndeki olası olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için güzergah, gölün güneyinden kuzeyine alınarak RAMSAR koruma alanı dışına çıkıldı ve otoyol hattı gölün güney kıyısındaki önemli habitattan uzakta konumlandırıldı.

Böylece olası olumsuz biyoçeşitlilik etkileri kayda değer şekilde azaltıldı ve gölün güneyinde bulunan muhtelif sit alanlarının da bozulmasının önüne geçildi.

Ayrıca, güzergah genelinde kara ve tatlı su ortamına ilişkin Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı oluşturuldu.

Öte yandan proje güzergahı boyunca, kapatıcı bitkiler ve koruma altına alınmış yerel, yöreye özgü türlerle yapım sırasında kaçınılmaz olarak kesilmek zorunda kalınan her bir ağaç yerine 120 ağaç ve çalı fidanı dikildi.