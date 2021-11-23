Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’de freni boşalan halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Otobüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza, kameralara yansıdı.
Kaza, dün Mersin'in Tarsus ilçesi Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana geldi.
Sunay Atilla Üst Geçidi'nden inerken freni boşalan M.F.G. idaresindeki halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Araçlarda hasar meydana gelirken kavşakta trafik durma noktasına geldi.
Kazada otobüste yolculuk yapan 3 yolcu yaralandı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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