Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde sis gün boyu etkili olacak
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sisin etkisinin gün boyu süreceği bekleniyor.
Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.
Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Kırklareli
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