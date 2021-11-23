Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizdeki karacayı Sahil Güvenlik kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi açıklarında yüzerken görülen karaca, Sahil Güvenlik ekiplerince alınıp doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada sahili açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri yüzerken gördükleri karacayı bota alıp, kıyıya çıkardı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na götürülerek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Etiketler: Kırklareli Sahil Güvenlik
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