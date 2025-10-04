Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.10.2025 10:15

İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi

Şişli'de, kız öğrencilerin kaldığı yurt binasına devrilen vincin kolu, duvarın bir kısmını yıkarak içeri girdi.

İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi

Fulya Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi.

Vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.

İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi

Öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor. 

Sıradaki Haber
Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
11:05
Küresel piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine odaklandı
11:00
Trump’ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen katil İsrail Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor
10:12
Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
09:58
Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'
10:33
Sırakaya: Almanya, İsrail’in Sumud baskınına sessiz kalmamalı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ