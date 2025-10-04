Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
Türkiye
AA 04.10.2025 08:44

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi

Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
