AA 04.10.2025 08:07

Ümraniye'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ümraniye'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Alper Akmeşe idaresindeki otomobil, Elmalıkent Mahallesi Şile Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobilin ön camından girip arkasından çıkan bariyerler nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki Oğuzhan Yalçın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı Akmeşe ise ambulansla hastaneye götürüldü.

