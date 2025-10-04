Parçalı Bulutlu 13.2ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 04.10.2025 06:08

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batısı ve Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yarın Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 23, İstanbul'da 22, İzmir'de 24, Samsun'da 27, Antalya'da 26, Adana'da 33, Erzurum'da 25, Diyarbakır'da 33 derece civarında seyredecek.

