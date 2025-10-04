Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
AA 04.10.2025 00:05

Başkentte su krizi sürüyor: 7 ilçede su kesintisi uygulanacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını, Mamak ilçesi genelinde ise basınç düşüklüğü ve su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Başkentte su krizi sürüyor: 7 ilçede su kesintisi uygulanacak
[Fotoğraf: Depo Photos]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ) yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.

Hattaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinin kısmi bir alanında bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.

Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.

Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri"

Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin uygulanacağı, bu süre zarfında yeni hat imalatı çalışmalarının yürütüleceği aktarıldı.

Gölbaşı ilçesinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavruçuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri ve Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı."

Mamak ilçesi genelinde 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00'ten 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Ankara Su Kesintisi
