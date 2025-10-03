Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
03.10.2025

AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tespitlere ilişkin "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu"nu yayımladı.

AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı

Raporda, 10 Ağustos saat 19.53'te Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem olduğu hatırlatıldı.

28 Eylül saat 00.00'a kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı depremin meydana geldiği, bunlardan 44'ünün büyüklüklerinin 4 ile 5 arasında olduğu belirtildi.

Sarsıntıların mekansal olarak belirli alanda yoğunlaştığı ve genel olarak homojen dağılım sergilediği, bunun artçı sismik aktivitenin zamana bağlı yer değiştirmektense aynı fay segmenti veya sınırlı alanda yoğunlaştığını gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca bölgede 1900 yılından bugüne 4'ten büyük ve en büyüğü 7,2 olmak üzere 1464 depremin meydana geldiği bildirildi.

Sındırgı Depremi'ni takiben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ile Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sındırgı Depremi'nde gözlemlenen yapısal hasarlar incelendiğinde, Türkiye'de geçmiş yıllardaki depremlerin yol açtığı hasarları oluşturan faktörlerin bu depremde de benzer olduğuna işaret edildi.

