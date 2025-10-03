Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.10.2025 15:57

Hırsız ararken mahalleyi birbirine kattılar: Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde artan hırsızlık olayları nedeniyle geceleri nöbet tutan mahalle sakinleri, şüpheli gördükleri ve olaylarla ilgisi olmayan 6 kişiyi darp etti. Grup, hırsızın saklandığını düşündükleri bir evin de camlarını kırarak içeri girdi.

Hırsız ararken mahalleyi birbirine kattılar: Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler

Edinilen bilgiye göre, Serdar ve Yenidoğan mahallelerinde son bir haftadır bazı evlerin çevresinde dolaşan ve kapıları zorlayan bir şüpheliye ilişkin ihbarlar arttı. Şüphelinin bazı evlere girme girişimleri ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşananlar üzerine endişeye kapılan mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla geceleri gruplar halinde "hırsız nöbeti" tutmaya başladı. Üç gün süren nöbetler sırasında mahalle sakinleri, hırsız olduğundan şüphelendikleri ancak olaylarla ilgisi bulunmayan 5 kişiyi, dün akşam saatlerinde de bir kişiyi daha darp etti.

Bu sırada, hırsızın saklandığını düşünen bir grup, mahalle sakinlerinden Türkan Karakut'un evine çatıdan girerek camlarını kırdı.

"Benim evime neden girdiniz?"

Evine girilen Türkan Karakut, duruma tepki göstererek, "Hırsızı yakalamak için eve girmişler. Çatıdan girdiler, camları kırdılar. Mahalleli bir haftadan beri hırsızın peşinde. Benim evime neden girdiniz?" dedi.

Mahalle sakinlerinden Fatma Çağlayan ise can güvenliklerinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir haftadır bu olaylar sürüyor. Akşam 3-4 defa silah atıldı. Mahalleli, kadının yalnız yaşadığını biliyor. Hırsızlar kadına zarar vermesin diye eve girdi. Mahallemize bir şey olmasın, insanımıza zarar gelmesin diye gece saat 04.00'a kadar dışarıda oturuyoruz."

Koray Yalın da mahallede panik havası olduğunu dile getirerek, "Mahallemizde bir haftadır sapık mı, hırsız mı ne olduğu belli olmayan şüpheliler var. Türkan ablanın kırılan camlarını da aramızda para toplayıp yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kocaeli Hırsızlık
Sıradaki Haber
Başkentte su krizi sürüyor: 5 ilçeye yarın su verilemeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
TOKİ'den sosyal konut başvurularına ilişkin dolandırıcılık uyarısı
17:26
Küresel Kararlılık Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
17:06
İşgalci İsrail'in ablukasındaki Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 457 oldu
16:13
Başkentte su krizi sürüyor: 5 ilçeye yarın su verilemeyecek
15:51
Ömer Çelik: Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur
15:40
Türkiye, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta örnek oluyor
Hasat ettikleri şalgamı derede yıkayıp satışa sunuyorlar
Hasat ettikleri şalgamı derede yıkayıp satışa sunuyorlar
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ