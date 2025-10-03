Hırsız ararken mahalleyi birbirine kattılar: Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler

Edinilen bilgiye göre, Serdar ve Yenidoğan mahallelerinde son bir haftadır bazı evlerin çevresinde dolaşan ve kapıları zorlayan bir şüpheliye ilişkin ihbarlar arttı. Şüphelinin bazı evlere girme girişimleri ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşananlar üzerine endişeye kapılan mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla geceleri gruplar halinde "hırsız nöbeti" tutmaya başladı. Üç gün süren nöbetler sırasında mahalle sakinleri, hırsız olduğundan şüphelendikleri ancak olaylarla ilgisi bulunmayan 5 kişiyi, dün akşam saatlerinde de bir kişiyi daha darp etti.

Bu sırada, hırsızın saklandığını düşünen bir grup, mahalle sakinlerinden Türkan Karakut'un evine çatıdan girerek camlarını kırdı.

"Benim evime neden girdiniz?"

Evine girilen Türkan Karakut, duruma tepki göstererek, "Hırsızı yakalamak için eve girmişler. Çatıdan girdiler, camları kırdılar. Mahalleli bir haftadan beri hırsızın peşinde. Benim evime neden girdiniz?" dedi.

Mahalle sakinlerinden Fatma Çağlayan ise can güvenliklerinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir haftadır bu olaylar sürüyor. Akşam 3-4 defa silah atıldı. Mahalleli, kadının yalnız yaşadığını biliyor. Hırsızlar kadına zarar vermesin diye eve girdi. Mahallemize bir şey olmasın, insanımıza zarar gelmesin diye gece saat 04.00'a kadar dışarıda oturuyoruz."

Koray Yalın da mahallede panik havası olduğunu dile getirerek, "Mahallemizde bir haftadır sapık mı, hırsız mı ne olduğu belli olmayan şüpheliler var. Türkan ablanın kırılan camlarını da aramızda para toplayıp yaptıracağız." ifadelerini kullandı.