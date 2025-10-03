Burdur'da beslemek istediği köpeğin saldırdığı taksici yaralandı

Taksici Hüseyin Tetik, gece mesaisi sırasında çevre yolu üzerinde gördüğü sokak köpeklerine mama vermek için aracını durdurdu.

Tetik, köpekleri beslediği esnada hayvanlardan birinin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Tetik, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalede koluna 10'dan fazla dikiş atılan Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırı nedeniyle bir hafta işine gidemeyecek olan Tetik, yaşadıklarına rağmen hayvan sevgisinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

"Yoldan geçen bir çocuk olsa öldürürdü"

Hüseyin Tetik, yaptığı açıklamada, hayvan sevgisi nedeniyle düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyledi. Olay gecesi de aynı amaçla durduğunu belirten Tetik, şunları kaydetti:

"Hayvan sevgim olduğu için durdum, yem verdiğim sırada kolumu kaptırdım. Ama hayvanın bir suçu yok. Çünkü hayvanlar aç. Bizim burada hiç hayvanlara bakan yok. Ayda hayvanlar için 10-12 torba yem alıyorum. Önüme gelen her yerde hayvanları besliyorum. Benim yerimde başka biri, yoldan geçen bir çocuk olsa öldürürdü. Çünkü hayvanlar aç."

Belediyenin sokak hayvanları konusundaki çalışmalarını yetersiz bulduğunu savunan Tetik, "Bir iki sefer aradık, geldiler aldılar. Buradan aldı, sonra gitti başka bir yerde saldı. Gözümle gördüm. Ben yaralandığım için işimden oldum ama olsun, ben hayvanları seviyorum. Şimdi bu halimle gider hayvanları gene beslerim." ifadelerini kullandı.