AA 03.10.2025 17:25

TOKİ'den sosyal konut başvurularına ilişkin dolandırıcılık uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek sosyal konut projeleri için başvuru ücreti talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

TOKİ'den sosyal konut başvurularına ilişkin dolandırıcılık uyarısı

TOKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşların sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişilerin, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli, iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."

