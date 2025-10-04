Parçalı Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.10.2025 00:10

Türk Devletleri İş Birliği Günü'nde bazı köprü ve binalar turkuaz renge büründü

Türk Devletleri İş Birliği Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara'daki bazı simge yapılar, Türk Devletleri Teşkilatı bayrağının rengi olan turkuaz ile ışıklandırıldı.

Türk Devletleri İş Birliği Günü'nde bazı köprü ve binalar turkuaz renge büründü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığının girişimiyle 3 Ekim Türk Devletleri İş Birliği Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuleleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Türk Devletleri İş Birliği Günü'nde bazı köprü ve binalar turkuaz renge büründü

Öte yandan, Ankara'da turkuaz renge bürünen Atakule'de üye devletlerin bayrakları, TDT bayrağıyla sergilendi.

Türk Devletleri İş Birliği Günü'nde bazı köprü ve binalar turkuaz renge büründü

3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı, bu yıl 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

ETİKETLER
Ankara Dışişleri Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) İstanbul İstanbul Boğazı Türk Devletleri Teşkilatı Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Sıradaki Haber
Başkentte su krizi sürüyor: 7 ilçede su kesintisi uygulanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
01:05
CSO "200. Kuruluş Yılı Özel Konseri" ile yeni sezona "merhaba" dedi
01:08
Bakan Yerlikaya: Gazze'deki soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor
00:56
Trump: Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail derhal dursun
00:21
Başkentte su krizi sürüyor: 7 ilçede su kesintisi uygulanacak
23:44
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi: Orta Koridor, önemli bir ticaret güzergahı haline gelebilir
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ