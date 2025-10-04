Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.10.2025 09:57

Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Yesen ailesi, doğum sancıları başlayan anne için taksi çağırdı. Durağa gelen acil çağrı üzerine adrese giden taksi şoförü Samet Aygün (30), aileyi hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Yolculuk sırasında sancıları artan anne, hastaneye ulaşamadan aracın arka koltuğunda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aygün, büyük bir şaşkınlıkla aracı hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Hastaneye varıldığında, sağlık ekipleri bebeğin göbek bağını taksinin içinde kesti. Anne ve bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye alındı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"Hemşire göbek kordonunu taksinin içinde kesti"

Taksi şoförü Samet Aygün, yaptığı açıklamada, durakta beklerken acil bir anons geldiğini ve hemen adrese gittiğini söyledi.

Yaşadığı anları anlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Durakta oturup çay içiyordum. Durağa telefon geldi. Acil olunca bende hemen adrese gittim. Adreste aileyi aldım. Yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Daha sonra içeri aldılar, annenin ve bebeğin de sağlık durumu iyiymiş

Aileye ücretsiz ulaşım sözü

Aygün, bu özel olayın ardından aileye anlamlı bir jest yapmaya karar verdiğini belirtti.

Yaşadığı olayın ardından aileye jest uygulayan Aygün, " Aracım doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını Evren Taksi olarak uygulayacağız. Yesen bebek ve ailesinden bundan sonra taksi ücreti almayacağız" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kadın Doğum Adana Taksi
Sıradaki Haber
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
11:05
Küresel piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine odaklandı
11:00
Trump’ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen katil İsrail Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor
10:53
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
10:12
Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
10:33
Sırakaya: Almanya, İsrail’in Sumud baskınına sessiz kalmamalı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ