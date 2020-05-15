Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak toplandığı mesire alanları, ormanlar ve piknik alanları gibi yerlere kısıtlamalar getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşların bu alanlarda mangal, spor veya koşu yapması kısıtlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı "kontrollü sosyal hayat"ın başlamasına rağmen koronavirüsün en yoğun olduğu İstanbul'da vatandaşlar, sahillere akın ederek tedbirleri hiçe saydı.

İstanbul'da ise alınan önlemlere rağmen vatandaşlar iftar sonrası sahillere akın akın etti.

Bakırköy ve Zeytinburnu sahillerinde yoğunluk oluştu. Kimi vatandaşlar yürüyüş ve spor yaparken kimileri ise piknik yaptı.

[Fotoğraf: DHA]