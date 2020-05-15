Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4748. sokaktaki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine ekipler, apartman sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.

Manisa'da 4 mahalle ve 2 sokak ile 8 apartmanın, karantina süreçleri devam ediyor.

Antalya'da iki mahallede kısmi karantina uygulaması

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında iki mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

Muratpaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşildere Mahallesi'ndeki farklı adreslerde yaşayan kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıktı ve hastalarla teması olanların farklı sokaklarda ikamet ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki bazı alanların karantinaya alınmasına karar verdi.

Sınırları belirtilen alanların kontrol altına alınarak görevli personel harici giriş ve çıkışlara kapatılmasını kararlaştıran Kurul, hastalarla teması olanların 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına ve tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına hükmetti.

Kurul, karantinaya alınan sitede ikamet edenlerin gıda ve benzeri ihtiyaçlarının Muratpaşa Belediyesince karşılanmasını kararlaştırdı.

Kocaeli’de bir mahalle karantinaya alındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi’nde yaşayan 1 kişinin koronavirüs şüphesi ile kaldırıldığı hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Daha sonra şahsın temas ettiği 6 kişinin daha koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Aynı mahallede yaşayan 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrasında alınan kararla mahalle 5 günlüğüne karantinaya alındı.

İlçenin kırsal kesiminde bulunan mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Öte yandan, mahallede yaşayan ve koronavirüs tespit edilen 7 kişi ile temas kurdukları değerlendirilen 37 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı.

37 kişinin test sonuçlarına göre karantina sürecinin uzatılabileceği öğrenildi.