İstanbul D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde, 34 HG 5332 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir nedenle sağ ön lastiği patladı.

Lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

Yakıt alımı durduruldu

Kaza sonrası istasyon çalışanları önce akaryakıt alımını durdurarak istasyonda önlem aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri istasyon çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sürücüyü kontrol etti.

Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada iş yerinde de hasar meydana geldi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lastiği patlayarak markete giren otomobilin kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.