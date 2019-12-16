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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 103 gözaltı16 Aralık 2019 Pazartesi 06:27 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 07:46
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.
Kaynak: AA