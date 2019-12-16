Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 06.00'da deprem oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yaklaşık 29 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,6.

Depremin 6,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber