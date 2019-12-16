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Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem16 Aralık 2019 Pazartesi 06:09 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 06:15
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 06.00'da deprem oldu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yaklaşık 29 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,6.
Depremin 6,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Ege denizi deprem çanakkale ayvacık