Türkiye
Şüphelileri kovalayan polis aracına bir başka araç çarptı16 Aralık 2019 Pazartesi 05:37 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 05:41
İstanbul Fatih'te bir otomobil, şüphelilerin bulunduğu otomobili kovalayan polis aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yedikule bölgesinde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.
Bu sırada yolda seyir halindeki bir otomobil, polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Polis aracı da yol kenarındaki demir dubalara çarptı.
Takla atan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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