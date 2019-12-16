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Diyarbakır'da metruk binada göçük16 Aralık 2019 Pazartesi 05:18 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 05:28
Diyarbakır'da metruk bir binada göçük meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük bir panik yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Göçük, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki iki katlı metruk bir binada meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alındı. Göçük sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Göçük çevrede paniğe neden oldu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Sur metruk bina göçük Diyarbakır AFAD