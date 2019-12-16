Türkiye

Diyarbakır'da metruk binada göçük

16 Aralık 2019 Pazartesi 05:18 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 05:28

Diyarbakır'da metruk bir binada göçük meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük bir panik yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]